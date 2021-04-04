Обгоревшее тело мужчины нашли после пожара в квартире в Благовещенске

Благовещенск, 4 апреля. Пожар вспыхнул в трехэтажном жилом доме по улице Нагорной, один человек погиб, передает областное управление МЧС.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали шесть человек, в том числе ребенка. Кроме того, они спасли 81-летнюю женщину, которая получила ожоги и была доставлена в больницу. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. В тушении были задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Еще один мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ижевске, сообщал сайт 360tv.ru. Его личность в настоящий момент устанавливается. Известно, что жилец злоупотреблял спиртными напитками.