Жителям Южно-Сахалинска открыли маршрут здоровья на 10 тысяч шагов

Южно-Сахалинск, 4 апреля. Презентация пешего маршрута прошла в южно-сахалинском парке культуры и отдыха им. Гагарина. Мероприятие стало частью всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».

Руководитель культурно-туристического центра Андрей Ти отметил, что маршрут составлен на основе рекомендации ВОЗ о дневной норме в 10 000 шагов. Эксперт добавил, что было сформировано три подобных маршрута — в городском парке, от краеведческого музея и от комплекса «Кристалл». Последние два чуть сложнее с точки зрения рельефа. Принять участие может каждый, самым младшим стал двухлетний ребенок, пожилые люди тоже присоединились к акции.

Специалисты отмечают, что пешая ходьба очень полезна для укрепления здоровья, она положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, ткани скелета и мышц, а также повышает иммунитет, добавила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. В конце мероприятия все участники стали обладателями сертификатов о прохождении маршрута.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска побил мировой рекорд по подтягиванию. В возрасте 59 лет красноярец подтянулся больше четырех тысяч раз.