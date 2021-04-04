Баранец рассказал, чем обернутся для Польши провокации против России в Балтийском море

Москва, 4 апреля. Россия может прибегнуть к военным приемам для защиты строительства «Северного потока — 2» от провокаций ВС Польши, считает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что в зоне проведения работ «СП-2» былазафиксирована высокая активность иностранных военных судов. Речь шла о боевых кораблях и авиации Польши. По мнению Баранца, в ответ на подобные маневры Россия должна задействовать свой ВМФ для обеспечения безопасности работ по укладке газопровода, передает «Экономика сегодня».

«У Балтийского флота ВМФ России есть силы, чтобы послать туда пару сторожевиков или даже ракетных катеров. Там не такое большое военное хозяйство, но 30 кораблей разного класса хватит», – рассказал Баранец.

По мнению эксперта, обстановка вокруг «СП-2» может стать предвестником крупного регионального военного конфликта. Он отметил, что Польша является американским агентом влияния и главным «провокационным кулаком» США.

«Если чужой корабль приблизится, нужно предупредить, что будет открыт огонь на поражение. Дальше делается трассер поверх палубы. Может, разгоряченные провокаторы остынут. Если и это не поможет, придется делать заявление, что российские корабли откроют огонь на поражение», – сказал Баранец.

Ранее политолог Александр Новокрещенов заявил, что военные корабли и субмарины иностранных государств не помешают строительству «СП-2». Кроме того, после инцидента в Балтийском море жители Польши высмеяли действия кораблей ВМС своей страны, пишет сайт 360tv.ru.