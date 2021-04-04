Российский врач объяснил, как COVID-19 поражает глаза

Москва, 4 апреля. Коронавирусная инфекция негативно сказывается на глазах. Зрение может упасть на несколько единиц. Об этом предупредила кандидат медицинских наук Мария Петина.

Зрение человека, который перенес коронавирус, может значительно снизиться. Это осложнение является одним из наиболее частых. Процесс происходит из-за поражения сосудов в зрительном органе. Установить причину появления проблемы и найти микротромбы, если они присутствуют, поможет томография глазного дна.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют у пациентов в качестве признаков инфекции спазмы глазных мышц, нарушение зрительного нерва, воспаление в сетчатке. Дело в том, что глаза являются «входными» воротами вируса в организм. Поэтому их он поражает в первую очередь, объяснила РИА Новости Петина.

До этого сообщалось, что немецкие ученые из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте нашли новые уязвимые места на поверхности коронавируса. Они находятся в спайковом протеине патогена. Открытие позволит повысить эффективность вакцин.