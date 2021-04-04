Первый квартал 2021 года принес богатейшим жителям России 24 млрд долларов

Москва, 4 апреля. Рейтинг Bloomberg Billionaires Index зафиксировал рост совокупного состояния российских миллиардеров на 24 миллиарда долларов с начала 2021 года.

Не все из списка увеличили свое состояние одинаково значительно. Например, занимающий первую строчку Владимир Потанин («Норникель») стал богаче на 235 миллионов долларов за три месяца, что является скромным показателем по сравнению с остальными бизнесменами. Теперь его состояние оценивается в 30,3 миллиарда долларов.

На втором месте с капиталом в 29 миллиардов долларов находится Леонид Михельсон, председатель управления компании «Новатэк». Он увеличил свои накопления сразу на 4,27 миллиарда долларов. Третья строчка принадлежит Владимиру Лисину (НЛМК), который заработал 2,56 миллиарда долларов с начала года, после чего его богатство составило 26,4 миллиарда.

В российском рейтинге Bloomberg находится только одна женщина — это Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries. Сейчас она занимает 18 место и владеет 9,31 миллиарда долларов.

С историей возникновения доллара можно ознакомиться в материале Федерального агентства новостей.