Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

Москва, 4 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем геолога.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам главы государства, геологи могут гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями предшественников — настоящих героев-первопроходцев.

«За минувшие десятилетия благодаря их самоотверженному труду и беззаветной преданности избранному делу были открыты крупные месторождения полезных ископаемых, достигнуты выдающиеся успехи в освоении минерально-сырьевой базы, укреплении индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны», — сказано в сообщении Путина.

Ранее иностранные СМИ заинтересовали результаты опроса сервиса SuperJob среди россиян, которые касаются выбора самого привлекательного мужчины в государстве. Первое место Путину отдали 18% мужчин и 17% женщин. Участие в опросе приняли 1000 человек.