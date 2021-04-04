Россиянам рассказали о симптомах коронавируса после вакцинации

Москва, 4 апреля. Прививка от коронавируса не гарантирует того, что человек не сможет заразиться инфекцией. Привитые люди рассказали о симптомах COVID-19, которые могут появляться после вакцинации.

Российский препарат «Спутник V» представляет собой одну из самых безопасных вакцин от коронавируса с эффективностью в 91,6%. Однако это значит, что прививка в редких случаях может не сработать.

Так, например, петербургский журналист Нина Астафьева заболела инфекцией спустя два месяца после вакцинации. Во время болезни она заметила отсутствие обоняния, но списывала его на очень сильный насморк. Такой симптом встречается у вакцинированных достаточно часто.

Наряду с этим пациенты могут столкнуться с аносмией, субфебрильной температурой и небольшим кашлем. Нередко может наблюдаться сильный насморк, похожий на аллергический.

Накануне стало известно, что полный курс вакцинации от COVID-19 завершили уже примерно 3% российских граждан. При этом первую прививку от коронавирусной инфекции получили порядка 4,7% жителей страны. Больше всего вакцинированных зафиксировано в Москве и на Чукотке.