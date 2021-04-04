Без вести пропавшего шестиклассника нашли мертвым в Мурине

Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смерти шестиклассника, чей труп нашли в лесополосе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать погибшего обратилась в полицию и рассказала, что ее 13-летний сын ушел из дома и не вернулся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». К поисковой операции подключились волонтеры «Лиза Алерт».

Позднее координатор организации объявил, что без внешних признаков насильственной смерти обнаружили труп мальчика. Он лежал на земле между деревьев в лесополосе Всеволожского района. Тело ребенка для экспертизы направили в морг. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Полицейские в Волгограде разыскивают 13-летнюю школьницу из благополучной семьи, сообщало Федеральное агентство новостей. Выяснилось, что девочка ушла в школу и также не вернулась.