Лодка с рыбаками врезалась в грузовое судно в Индонезии

Джакарта, 4 апреля. Рыболовецкая лодка столкнулась с грузовым судном MV Habco Pioneer у берегов Явы, 17 человек пропали без вести, сообщил глава Поисково-спасательного агентства Деден Ридваншах.

Инцидент произошел в районе Индрамаю. Экипаж рыболовецкого траулера состоял из 32 человек, 15 из них удалось спасти. Поиски пропавших продолжаются, в спасательной операции принимают участие местные рыбаки и силы военно-морского флота. На грузовом корабле находится нефть, которую везут с острова Борнео. Он был пришвартован после того, как его гребной винт застрял в рыболовной сети.

У берегов Дании столкнулись российское военное судно и контейнеровоз Ice Rose, который шел из Санкт-Петербурга в Гетеборг. В момент ЧП на море был сильный туман, сообщало URA.RU.