Доктор Мясников перечислил основные показания к вакцинации от коронавируса

Москва, 4 апреля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции в обязательном порядке.

Наличие серьезных хронических заболеваний и преклонный возраст являются показаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. К такому выводу пришел врач и телеведущий Александр Мясников в публикации на своем Telegram-канале.

«Возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний (диабет, ожирение, онкология, гепатит, эмфизема — любых серьезных!) — обязательная вакцинация», — рассказал читателям Мясников.

По словам доктора, к нему часто обращаются граждане, чей возраст превышает 60 лет. Они интересуются, насколько необходимо проходить процедуру вакцинации. Мясников считает, что такая категория граждан особенно нуждается в формировании иммунитета, и советует всем им вакцинироваться. Также он отметил, что препараты от коронавируса не обостряют имеющиеся у пациента хронические заболевания, и призвал не боятся побочных эффектов от них.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какова вероятность заражения коронавирусом у прошедших вакцинацию. По мнению эксперта, она составляет примерно 9%.