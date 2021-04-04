Сибирские ученые готовятся вывести морозостойкую породу крупного рогатого скота

Новосибирск, 4 апреля. Ученые из Института цитологии и генетики в Новосибирске вместе с коллегами из Англии обнаружили у якутских коров ген морозостойкости для дальнейшего скрещивания.

Российские и британские специалисты изучили организм якуткой коровы, чтобы понять, как данный вид выживает на морозах до −70 градусов. Они нашли ген, который позволяет корове в особо суровые холода цепенеть и сохранять тепло внутри.

Кроме того, генетика коровы в Якутии осталась нетронутой из-за отсутствия скрещивания с другими видами. А вот европейские породы этого крупного рогатого скота потеряли ген морозоустойчивости в процессе селекции.

Ученые предположили, что у африканских коров должен быть другой ген, который спасает животное на жаре. По словам исследователей, открытие новых генов станет основой для дальнейшей селекции новых пород с сохранением их возможности выживать во время ледникового периода.

Ученые из университета Копенгагена хотят пересмотреть прежнюю модель устройства Вселенной. Они поставили под сомнение существование темной энергии.