Всемирный день интернета 2020 года: малоизвестные факты и знаменитая ошибка 404

День рождения интернета – праздник уникальный, поскольку к нему причастны не только профессионалы, но и рядовые граждане. Согласно статистике, каждый второй житель Российской Федерации пользуется Всемирной паутиной минимум один раз в день. ФАН решил рассказать своим читателям историю создания интернета, малоизвестные факты о нем, а также о самой знаменитой ошибке Сети.

История появления

Интернет — всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Систему также называют всемирная сеть и глобальная сеть, Всемирная паутина, а рядовые пользователи между собой часто называют его просто «инет». С появлением интернета жизнь большинства людей значительно изменилась, став насыщенней и разнообразней.

Интересный факт: интернет — причина каждого восьмого брака и каждого десятого развода (в первом случае супруги знакомятся в различных социальных сетях, в во втором уличают друг друга в различных пагубных пристрастиях вроде азартных игр, виртуальных и вполне реальных измен).

Исследования в области передачи информации начались в начале 1960-х годов. В одной из лабораторий калифорнийского университета 1969-м собралась группа исследователей — они стали свидетелями непривычного, но очень важного действа — как два компьютера, между собой соединенные обычным трехметровым кабелем, обменивались тестовыми данными. Быстрорастущая сеть была названа ARPANET — ее начали использовать ученые из разных областей науки. Это стало началом новой эры в истории развития человеческой цивилизации.

Интересный факт: Интернетом пользоваться стали 50 миллионов человек уже через четыре года после его создания, в то время как телевидению потребовалось 13 лет, а радио — 38 лет. А электронную почту изобрели раньше, чем «всемирную паутину».

Протокол Internet Relay Chat (IRC) был создан в 1988 году. Он позволил общаться в сети в реальном времени. А в стенах Европейского совета по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в 1989-м родилась концепция Всемирной паутины, которую предложил знаменитый британский ученый Тим Бернерс-Ли. В течение двух лет специалист разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI. А спустя год к интернету впервые подключились при помощи телефонной линии. К 1991 году всемирная паутина стала общедоступной в интернете. Стандарт для страниц www (World Wide Web) утвердили тогда же, а через два года — в 1993 году — появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic.

Интересный факт: интернетом в мире, несмотря на большое число пользователей (Сеть ежедневно посещают приблизительно 1 319 872 109 человек), пользуется всего 20% населения мира. При этом около 70% пользователей — мужчины.

Ошибка 404

Не все знают, что «всемирной сети» планируют выбрать своего покровителя. Пока что (на временной основе) его роль выполняет Исидор Севильский, покровитель учащихся и студентов, который создал первую в истории энциклопедию «Этимология» в 20 томах. Дата празднования выбрана не случайно — Исидор Севильский умер 4 апреля 636 года, кроме того, число и месяц 4.04 очень похожа на ошибку 404 или Not Found (не найдено). Пользователи чаще всего сталкиваются с ошибкой 404 при посещении так называемых «битых» или «мертвых ссылок». Поэтому, ошибка 404 одна из наиболее узнаваемых ошибок в Сети.

Плюсы и минусы

Перечислять достоинства интернета можно бесконечно. Сегодня при помощи Всемирной паутины можно за считанные минуты получить любую информацию, накопленную человечеством, способствовать быстрому развитию технологий и науки, улучшить условия для ведения бизнеса, а также обучиться любому ремеслу и повысить квалификацию. Сеть помогает людям избавиться от одиночества — многие пользователи имеют множество виртуальных друзей.

Но есть и минусы. Интернет-зависимость чревата серьезными психологическими и психическими расстройствами, последствия которых могут быть достаточно плачевными. Поэтому появился необычный праздник — Международный день без интернета, как своеобразное лекарство против подобной зависимости. Его ежегодно отмечают в последнее воскресенье января. Его первыми организаторами, как ни странно, стали активные пользователи, которых поддержали впоследствии люди во всем мире.

Интересный факт: не секрет, что СССР был одним из мировых лидеров в гонке под названием «разработка и производство компьютерной техники». Первые разработки относятся к концу 1940-х — началу 1950-х годов: машины МЭСМ и М-1. В советской терминологии вместо «компьютер» применялся термин «электронно-вычислительная машина» (ЭВМ).

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как будет развиваться ситуация с Twitter на территории РФ.