Пекин, 4 апреля. Россия направила боевой корабль в Балтийское море для защиты газопровода «Северный поток — 2» после провокаций Польши, заметили эксперты из КНР.

Строительство газовой магистрали «СП-2» продолжается, и Москва прилагает все возможные усилия, чтобы его завершить. Ряд стран пытаются помешать России в реализации этого проекта, среди них США и Польша. Некоторое время назад Варшава решилась на отчаянную провокацию в Балтийском море, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитиков из китайского издания Sohu.

«Польша направила свои самолеты и корабли в воды, где ведется строительство газопровода. Столкнувшись с реальными угрозами, российская сторона начала действовать более решительно», — написали эксперты, предупредив Варшаву о жестком ответе Москвы.

Польский военный корабль совершал маневры рядом с трубоукладчиком «Фортуна». Были замечены провокации со стороны моряков и ВВС Польши. В связи с этим Россия предприняла серьезные шаги для защиты «Северного потока — 2».

В Балтийское море был направлен боевой корабль ВМФ России. Он вооружен ракетами и готов защитить строителей «СП-2». Польша должна готовиться к последствиям после попыток сорвать строительство газопровода, считают в Sohu.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее призвал направить в зону строительства газовой магистрали корабли Балтийского флота с ракетами «Калибр».