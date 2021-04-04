В Приамурье пьяный мужчина до смерти избил экс-супругу за «разгульный образ жизни»

Благовещенск, 4 апреля. Суд приговорил амурчанина к шести годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены. Мужчина несколько раз ударил жертву кулаком по голове.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный устроил конфликт, в ходе которого он высказал свое недовольство поведением экс-возлюбленной. Женщина вела разгульный образ жизни и злоупотребляла спиртным, оставляя двух детей на его воспитании.

Во время скандала мужчина причинил бывшей жене серьезные травмы, от которых она скончалась на месте, передает прокуратура Амурской области. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Олег Рыльков, более известный как Тольяттинский потрошитель, признался в еще одном убийстве, сообщал сайт 360tv.ru. Преступник рассказал, что расправился с 83-летней пенсионеркой. Убийство оставалось нераскрытым на протяжении 17 лет.