Бывший наследный принц Иордании сообщил о домашнем аресте

Амман, 4 апреля. Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн подтвердил информацию о своем домашнем аресте.

Его сообщение передал адвокат бывшего наследника престола. Хамза бен Хусейн отметил, что у него отключили интернет и телефон.

«Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречать с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля, — приводит слова бывшего принца Би-би-си.