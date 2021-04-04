Мошенники начали использовать в РФ новую схему обмана с банковскими вкладами

Москва, 4 апреля. Мошенники стали использовать новую схему обмана жителей России. Злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент.

Мошенники представляются сотрудниками банков и предлагают россиянам оформить вклад. Тем, кто заинтересовался предложением, присылают ссылку, которая является якобы страницей банка. Затем требуется введение логина и пароля, передает РИА Новости.

Такая схема является универсальной для открытия доступа к банку кредитных учреждений, объяснила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. Злоумышленники могут либо звонить жертвам с новым предложением в банке, либо присылать письма по электронной почте.

До этого Центральный банк РФ перечислил критерии подозрительных платежных операций. Финансовые учреждения имеют сложные алгоритмы, которые оценивают ситуацию по нескольким параметрам.