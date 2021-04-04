Смелый образ Ксении Собчак на премии GQ удивил подписчиков Instagram

Москва, 4 апреля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в интригующем полупрозрачном платье. Образ знаменитости вызвал бурное обсуждение в Сети.

Премию GQ Ксения Собчак посетила без своего мужа режиссера Константина Богомолова. На светский раут телеведущая выбрала дизайнерское прозрачное платье WOS с бежевыми вставками. В качестве аксессуара Собчак отдала предпочтение яркой желтой сумочке. Нежный цвет платья и сдержанный крой «разбавило» затейливое украшение в виде змеи, которая «обвила» шею ведущей.

Некоторые пользователи сочли образ Ксении скучным и унылым, а кто-то напротив, восхитился лаконичностью наряда и «остроумным» выбором аксессуаров. Появились и «традиционные» комментарии в адрес Собчак о ее внешности.

«Лошадь уберите!» — написал юзер.

Фигура Ксении Собчак становится частым предметом обсуждения зрителей. Но ведущая утверждает, что любит свое тело таким, какое оно есть, поэтому не собирается пользоваться услугами пластической хирургии.

Ранее Собчак оказалась в центре внимания из-за скандального интервью, которое она взяла у скопинского маньяка. Мужчина отбывал наказание за похищение и удерживание в плену двух несовершеннолетних девушек, а также совершение над ними сексуального насилия.