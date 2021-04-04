Дипфейки могут стать самой главной схемой интернет-мошенников в 2021 году

Москва, 4 апреля. Схемы с использованием поддельных видео с популярными личностями (дипфейки) могут стать самыми популярными у мошенников в этом году, заявил эксперт Александр Тюрников.

По словам руководителя отдела компании Cross Technologies Тюрникова, в нынешнем году преступники стали уделять активное внимание гибридным фишинговым атакам с использованием социальной инженерии и разных вариантов обмана юзеров. Фишинг также останется самой популярной сферой интернет-мошенников, пишет РИА Новости.

По-прежнему большое количество преступлений в Сети совершается при помощи махинаций с электронной почтой. Тюриков напомнил, что на электронные письма, которые запрашивают личные данные или информацию об учетной записи, ни в коем случае нельзя отвечать.

Об активизации киберпреступников заявляли в начале пандемии представители ВТБ и Промсвязьбанка. Сообщается, что с приходом самоизоляции существенно возросло количество попыток украсть деньги клиентов.