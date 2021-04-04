Истязавших десятилетнюю девочку опекунов взяли под стражу

Москва, 4 апреля. Обвиняемых в истязании несовершеннолетнего ребенка арестовал суд в Новой Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по столице.

Девочка находилась под опекунством женщины, которая, по версии следствия, вместе со своим сожителем неоднократно избивала ее. Против пары было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц». Преступникам может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Власти Москвы реализуют специальные программы для попавших в трудную ситуацию женщин. Москвички, пострадавшие от насилия, смогут обратиться в кризисный центр помощи. Поддержка предоставляется представительницам слабого пола, детям, несовершеннолетним беременным и мамам.