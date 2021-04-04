Нумизматика названа самым популярным хобби у россиян

Москва, 4 апреля. Нумизматикой увлекается каждый четвертый опрошенный россиянин. Об этом говорится в исследованияисервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Второе по популярности занятие у граждан — коллекционирование фигурок и статуэток. Также россияне занимаются собиранием игрушек (11%). Марками, книгами и календарями увлекаются 5%. Кроме того, в рейтинг попали музыкальные записи и посуда (по 3%).

Около четверти сообщили, что имеют другие занятия. Эта категория жителей коллекционирует растения, свечи, зажигалки, камни, минералы, фотографии, фотоаппараты, часы, старинные вещи, украшения, пепельницы, значки, билеты и оружие.

Всего было опрошено 5 тысяч человек, 27% из которых рассказали, что собирают коллекции каких-либо предметов. А остальные 73% заявили, что у них отсутствует к этому интерес, пишет RT.

SuperJob также провел другое социологическое исследование, в ходе которого граждане России заявили, что считают президента Владимира Путина самым привлекательным мужчиной в стране. На второй строчке расположился актер и шоумен Дмитрий Нагиев.