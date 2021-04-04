Екатерина Шпица поздравила мужа с днем рождения после медового месяца

Москва, 4 апреля. Актриса Екатерина Шпица разместила в Instagram трогательные фотографии с возлюбленным.

Под снимками актриса также призналась в любви к своему супругу — директору сети фитнес-клубов Руслану Панову. Мужчина сделал предложение своей избраннице прямо на сцене театра на глазах у изумленных зрителей.

Медовый месяц пара отметила на горнолыжном курорте. После того, как счастливые молодожены вернулись, они привезли с собой массу положительных эмоций и навыки катания на сноуборде и горных лыжах. По фотографиям из поездки видно, что пара отлично провела время.

Ими исполнительница главных ролей в фильмах «Пятница» и «Экипаж» поделилась в своем микроблоге.

Недавно Катерина делилась другими фотографиями, где весело провела время с супругом и сыном от первого брака — Германом Адаевым. Актриса отмечала день рождения своего мужа. Недавно Панов отметил свой день рождения и на этот праздник был приглашены самые близкие люди.

«В нашем союзе «делать» и «говорить» находятся в гармоничном балансе. Но на публику я коротко. Для меня среди прочего важный атрибут любви — желание знать человека. Я хочу тебя знать. С днем рождения!» — поздравила супруга в соцсетях актриса.

На свадьбе Екатерины Шпицы и Руслана Панова присутствовала Алена Свиридова, из фотографии в Instagram которой и стало известно о свадьбе актрисы. Невеста надела пышное неповторимое платье с открытыми плечами, а жених был одет в смокинг черного цвета и кремовый галстук. Для актрисы этот брак не первый. В 2010 году она вышла замуж за актера Константина Адаева. У пары в 2012 году родился сын Герман. Правда, после его рождения пара рассталась.

Ранее сообщалось, что Шпица и Панов перед тем, как поехать в медовый месяц, долго выбирали место и способ его проведения и нашли консенсус в сноуборде. По мнению актрисы, совместные падения на горе только укрепляют брак.