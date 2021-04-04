Врач Кремнев перечислил продукты для поддержания здоровья сердца

Москва, 4 апреля. Важные продукты для сердечно-сосудистой системы перечислил заслуженный врач России Юрий Кремнев. Такое питание способно поддержать здоровье сердца.

Чаще всего нужно употреблять морепродукты, рыбу, зелень и оливковое масло, считает медик. Также полезна средиземноморская диета. При этом нужно исключить икру, осетра и креветки. Не стоит увлекаться жирными сортами молока, творога, сыра, сметаны, сливочным маслом, яйцами и свининой, передает RT.

Кроме того, следует прибегнуть еще и к физической активности: к бегу и ходьбе. Это нужно для нагрузки на сердце, чтобы «органы тренировались», заключил Кремнев.

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