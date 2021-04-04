В США прекратили производство вакцины AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Володин предложил исключить Украину из СЕ Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от руководства Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе и дать оценку случившемуся. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, предложив обсудить исключение Украины из Совета Европы. «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался», — отметил спикер. Напомним, замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин возложил ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова. Добавим, что в результате обстрела окраины Донецка с помощью беспилотника ВСУ погиб ребенок.

В США прекратили производство вакцины AstraZeneca В США прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки при изготовлении вакцины Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз, пишет газета New York Times. Решение было принято после того, как стало известно, что на предприятии случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода. Напомним, в настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных.

В Грузии прошел митинг за отмену комендантского часа В Тбилиси десятки людей вышли на митинг против комендантского часа. Активисты, граждане и политики собрались у здания парламента страны на проспекте Руставели c требованием отменить данное распоряжение и аннулировать штрафы, выписанные людям за нарушение запрета на ночное передвижение. Часть протестующих выступила с обещанием нарушить комендантский час в знак протеста. Напомним, комендантский час в Грузии действует с 28 ноября 2020 года. Движение запрещено с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск). За нарушение этого правила гражданин будет оштрафован на 2 000 лари (более 44 тысяч рублей).