Звезда «Молодежки» Гаврилов готовится к венчанию с новой женой

Москва, 4 апреля. Актер Михаил Гаврилов планирует обвенчаться со своей второй женой Валерией Третьяковой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Звезда сериалов «Молодежка», «Мертвое озеро» и «Отель Элеон» в августе 2020 года женился второй раз. Он рассказал, что познакомился с будущей женой на своей малой родине в Пермском крае. Они оба приехали туда из Москвы на самоизоляцию в период пандемии.

Гаврилов рассказал, что у пары очень много общих друзей. Кроме этого, возлюбленные учились в одной школе и крестили их в одной церкви. Актер добавил, что в день встречи с Валерией, 13 мая, они сразу решили, что будут венчаться.

«Называю Лерочку моей дружиной. Она прошла, как поется в песне… И я увидел лучик света в нашем достаточно хмуром и маленьком городе», — пишет Михаил.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая недавно поделилась воспоминаниями о венчании с режиссером Андреем Кончаловским в Пскове. Она назвала это событие незабываемым.