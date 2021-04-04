Католики и протестанты встречают Пасху в условиях пандемии

Москва, 4 апреля. Католики, протестанты и представители ряда других христианских конфессий встречают Пасху. Второй год подряд церковный праздник выпадает на пандемию.

Итальянские власти накануне ввели строгий общенациональный карантин. Ограничения действуют на протяжении трех дней. Принятые меры не позволяют верующим собраться на площади Святого Петра в Ватикане. Богослужение будет доступно исключительно в онлайн-формате.

Во Франции тоже действует карантин. Местных жителей призвали перенести семейные встречи. Однако французский лидер Эммануэль Макрон пошел навстречу гражданам и отказался от строгих ограничений на передвижения в выходные.

В канадской провинции Онтарио 3 апреля начался третий локдаун, который продлится на протяжении 28 дней. В Оттаве не стали закрывать церкви, однако они не могут принимать больше 30% прихожан. Большая часть храмов приняла решение провести богослужения в режиме онлайн.

Бывший американский президент Дональд Трамп накануне поздравил сторонников с наступающей Пасхой. На территории США ограничения на посещения церквей отличаются в зависимости от штата.