Хабаровск признан самым комфортным городом на Дальнем Востоке

Хабаровск, 4 апреля. Минстрой России опубликовал индекс качества городской среды. Результаты за 2020 год показали, что самым комфортным в ДФО признан Хабаровск.

Для оценки качества были введены 36 критериев, согласно которым проводили оценку. Города оценивали по количеству аварийного жилья, наличия уличного освещения, качеству пешеходной инфраструктуры, а также доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями.

По итогам оценок населенных пунктов ДВФО, самым комфортным городом признали Хабаровск, который набрал 191 балл. На пять баллов от Хабаровска отстал Владивосток, заработав 186.

Не только Хабаровск номинировали на звание самых комфортных городов. Ранее столицу России выдвинули на туристическую премию World Travel Awards. Москву заявили в пяти номинациях.