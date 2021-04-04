Британская пенсионерка показала «сына» от инопланетянина

Лондон, 4 апреля. Пенсионерка из Великобритании Джейн Бакл утверждает, что родила младенца от инопланетянина. Об этом напишет Daily Star.

По словам женщины, 1 марта она смотрела телевизор. В этот момент ее похитили инопланетяне и вернули домой только через 20 дней. Она не помнит всех деталей происходящего, так как «ей ввели успокоительное» под «чужеродные вибрации рук». После этого на свет появился Таргет Элвис, которого она воспитывает, пишет Daily Star.

Соседи Бакл уже полюбили малыша и подарили ему коляску. Женщина часто выходит на прогулки в местный парк. Недавно она съездила на холмы недалеко от Уорминстера, надеясь, что отец ребенка их увидит и вернется.

Марсоход Perseverance прибыл на Марс в поисках признаков инопланетной жизни. Недавно астронавты нашли таинственный голубой камень на Красной планете.