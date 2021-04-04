Саратовские спасатели предотвратили падение пенсионерки с пятого этажа

Саратов, 4 апреля. Спасатели предотвратили падение пенсионерки с пятого этажа дома на улице Загороднева. 83-летняя женщина сидела на краю окна, с помощью альпинистского снаряжения ее удалось эвакуировать обратно в квартиру.



Свидетель событий Антон Г. рассказал корреспонденту ФАН о произошедшем. Мужчина отметил слаженность действий спасателей.

«Мы проходили мимо и увидели, как бабушка сидит на окне. Она уже старенькая совсем, может, что-то перепутала. Казалось, что она вот-вот выпадет. Но сотрудники МЧС очень быстро сработали, аккуратно спустились с крыши и занесли бабушку внутрь», — отметил свидетель.

Ранее жительница Энгельса выжила, выпав с четвертого этажа на козырек подъезда. Состояние женщины оценили как тяжелое.