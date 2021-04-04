«Старомодный» образ Кристины Асмус поразил ее поклонников

Москва, 4 апреля. Актриса Кристина Асмус любит экспериментировать со своей внешностью. Она перекрашивала волосы, стригла их, но теперь решила перевоплотиться в леди из прошлого века.

Асмус появилась на тематической вечеринке в стиле сериала «Острые козырьки». Дресс-код мероприятия предполагал соответствие стилю 1920-х годов. Телезвезда надела шелковое А-силуэтное платье с множеством пуговиц длины миди и рукавами бишоп. На плечах актрисы — боа из натурального меха, а на ногах изящные туфли с острым мысом.

Пользователи Сети были поражены новым образом. Они привыкли видеть Асмус либо в свободном, либо в пикантном стиле. Они попросили звезду больше не оголяться перед публикой и быть такой же сдержанной и эффектной.

«Очень идут тебе 20-е! Бомбезная красотка», — прокомментировал пользователь.

«Грейс Келли и Мерилин Монро. Два в одном. Красотка», — добавил фанат.

Ранее Кристина Асмус присоединилась к своеобразному «флешмобу», который запустили голливудские звезды. Суть в том, что знаменитости должны показывать себя в естественном виде: без макияжа, фильтров и фотошопа.