Хоккеисты «Флориды» надели форму с фамилиями на кириллице в честь Бобровского

Вашингтон, 4 апреля. Игроки «Флориды Пантерз» появились на разминке перед игрой регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» в форме со своими фамилиями на кириллице.

Такое мероприятие спортсмены устроили в честь юбилейной 500-й игры российского вратаря Сергея Бобровского в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин сыграл юбилейный матч еще в феврале прошлого года.

Tonight’s warmup threads ????



Every player’s nameplate will reflect their last name written using the Cyrillic alphabet! pic.twitter.com/vksWAfxPHx