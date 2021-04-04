Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Хоккеисты «Флориды» надели форму с фамилиями на кириллице в честь Бобровского

Хоккеисты «Флориды» надели форму с фамилиями на кириллице в честь Бобровского

Вашингтон, 4 апреля. Игроки «Флориды Пантерз» появились на разминке перед игрой регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» в форме со своими фамилиями на кириллице.

Такое мероприятие спортсмены устроили в честь юбилейной 500-й игры российского вратаря Сергея Бобровского в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин сыграл юбилейный матч еще в феврале прошлого года.

«Пантерз» 4 апреля в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Коламбус» со счетом 5:2. Россиянину удалось парировать 44 из 46 бросков. Бобровский был признан первой звездой этого матча.

Голкипер «Пантерз» сыграет в составе сборной России на чемпионате мира в 2021 году в Латвии. Спортсмены будут выступать под цветами Федерации хоккея России или Олимпийского комитета России.

Новости партнеров