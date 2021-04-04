Фитнес-тренер Гончаров сравнил секс и бег

Москва, 4 апреля. Пробежку нужно полюбить, чтобы начаться заниматься. Фитнес-тренер Лев Гончаров рассказал, как мотивировать себя для занятий спортом.

Разные причины могут мешать людям начать бегать. Кто-то стесняется своей неотточенной техники бега, а кто-то боится показаться смешным. Некоторым бегать просто не нравится, передает радио Sputnik.

«Людям не нравится, потому что они не умеют это делать. Есть такая поговорка: если вам не нравится заниматься сексом, то значит вы делаете что-то не так», — сказал фитнес-тренер.

Он отметил, что бегать нужно уметь, но если постоянно вести сидячий образ жизни, то этот навык будет утрачен. По мнению тренера, чтобы заставить человека преодолеть все барьеры и выйти на пробежку, его стоит «соблазнить» бегом. Следует объяснить, какое удовольствие можно получить от занятий спортом, а не пытаться доказать, что это полезно.

Житель Башкирии получает удовольствие от ежедневной пробежки по 20 км на морозе в одних шортах. Мужчина закаляется во время тренировок на морозе.