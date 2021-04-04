Иностранцев впечатлила работа российских хирургов во время пожара

Москва, 4 апреля. Стойкость проводивших операцию во время пожара врачей поразила пользователей иностранного портала Reddit. В комментариях они отметили высокий профессионализм российских медиков.

Случай в Благовещенске, когда хирурги продолжили делать пациенту операцию на сердце при пожаре в здании клиники облетел интернет. Огнем было охвачено 1,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на ЧП врачи боролись за жизнь человека на операционном столе.

Аортокоронарное шунтирование завершилось успешно. Мужчина был доставлен в Амурскую областную клиническую больницу. Читатели Reddit прокомментировали ситуацию.

«Большой респект россиянам», – написал пользователь. «Кардиологи довольно крутые ребята», – отметил подписчик.

Иностранцы также отметили, что если бы врачи кинулись спасаться от пожара, то оперируемый пациент погиб.

Героизм и профессионализм бригады врачей кардиоцентра в Благовещенске также отметил психотерапевт Алексей Казанцев. Он заявил, что Россия должна гордиться такими врачами.