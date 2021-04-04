Минск, 4 апреля. Пока президент Украины Владимир Зеленский наслаждается роскошью, его соотечественники вынуждены искать любые способы выжить, с печальной иронией заявили на белорусском ТВ.

Автор изречения журналистка государственного канала «СТВ» Юлия Артюх с сарказмом отметила, что сидеть в узорчатой кабине, куда легче «поисков еды в бесчисленных мусорных баках» Украины. По ее словам, такое поведение — одна из ключевых функций лидера государства. Своим мнением она поделилась в рамках программы «Новости 24 часа».

Зеленский продолжает терять в рейтинге. Резкое сокращение доверия стало ответом на провальную вакцинацию от коронавируса на Украине.

Но это не единственная проблема, которую игнорирует Киев. До звонка главы Белого дома Джо Байдена лидер государства усердно сторонился кардинальных изменений в политике. Однако после так называемого «выговора» со стороны демократа Зеленский заявил о готовности Украины к реформам.