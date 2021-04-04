Звезда «Интердевочки» Розанова представила новый фильм в «Космосе»

Москва, 4 апреля. Актриса Ирина Розанова и другие знаменитости посетили премьеру романтической комедии «Будь моим Кириллом», которая состоялась в кинотеатре «Космос».

Розанова поднялась на сцену театра вместе со съемочной группой и актерами Иваном Мулиным, Анастасией Евграфовой, Витайлисом Семеновсом и сценаристкой Анной Макаренковой. Режиссером фильма выступила Алла Елисеева. Картину производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ представил продюсер Антон Щукин.

«Самое важное во всем съемочном процессе это то, что остается на экране. А остался неплохой фильм. Спасибо всем, кто в зале за то, что пришли увидеть это вместе с нами», — сказал он.

В ленте Розанова исполнила одну из главных ролей — маму неуверенной в себе девушки Саши. По сюжету дочке уже за 30 и она все еще не замужем, что очень беспокоит маму. Тогда Саша выдумывает, что у нее появился молодой человек Кирил, который на самом деле является всего лишь ее тренером по бегу.

Чтобы преобразиться в свою героиню, Ирина Розанова кардинально изменила имидж. Актриса так перевоплотилась, что ее не сразу узнала даже съемочная группа.