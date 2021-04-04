Участникам штурма дома в Мытищах хотят выдать госнаграду

Мытищи, 4 апреля. Предложение наградить росгвардейцев, которые принимали участие в штурме дома в Мытищах, выдвинул глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Об этом он заявил в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Парламентарий отметил, что обсудит данное предложение на встрече с руководством Росгвардии на следующей неделе.

«Я думаю, будет правильно <...> тех, кто непосредственно руководил и участвовал в этой операции, представить к награде ведомственной, а наиболее отличившихся — государственной», — сказал он.

Инцидент произошел 30 марта в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах. Сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом злоумышленника. Его заподозрили в незаконном обороте оружия. Мужчина открыл стрельбу и ранил одного из росгвардейцев.