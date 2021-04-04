Канадские ветеринары разработали шкалу диагностики боли у кошек

Москва, 4 апреля. Ученые обнаружили способ определять степень боли у кошек по их мимике. Специалисты разработали шкалу оценки мимики этих животных.

Эксперимент предусматривал разделение 20 добровольцев на четыре группы: хозяева кошек, студенты ветеринарного факультета, ветеринарные сестры и ветеринарные врачи. Каждому волонтеру показывали по 100 фотографий кошек, которых фотографировали до и после операции, а также перед и после обезболивающего укола. Задачей участников исследования было оценить степень боли кошек.

Боль у животного определяется по положению его ушей, усов и головы, напряжению орбит глаз и морды. Каждый критерий оценивается баллами от нуля до двух. Например, свободно висящие усы — это ноль баллов, а прямые и выдвинутые вперед — два балла. В случае, если суммарно все показатели превышают три балла, животное необходимо показать специалисту.

Ранее врач-ветеринар объяснил как нужно животному делать прививку от COVID-19. Специалист подчеркнул, что вакцинировать питомца нужно только у специалиста.