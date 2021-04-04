Любителей кино начнут предупреждать о сценах небезопасной езды на авто

Москва, 4 апреля. Сервис «Яндекс.Видео» будет предупреждать зрителей онлайн-кинотеатров о наличии в фильмах сцен поездок без пристегнутых ремней безопасности.

Перед началом кинофильмов, в которых есть кадры с не пристегнутыми ремнем безопасности людьми, будет показано предупреждение о необходимости пристегиваться и соблюдать правила безопасной езды. Такое нововведение проходит в рамках кампании о безопасности на дорогах от «Яндекс Go» и Департамента транспорта Москвы, пишет ТАСС.

По статистике службы, в 50% автомобильных аварий ремень безопасности спасает жизнь сидящих на передних сиденьях. Также вероятность летального исхода снижается на 75% у пассажиров на задних сидениях.

Столичный Департамент транспорта обратился в прокуратуру по поводу дорожной аварии, которая произошла несколько дней назад. В ДТП на Садовом кольце столкнулись пять машин, числе которых был спорткар популярного блогера Эдварда Била.