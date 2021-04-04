Фильмы «Застава Ильича» и «Асса» покажут на Роттердамском кинофестивале

Москва, 4 апреля. Советские киноленты «Застава Ильича» и «Асса» включены в программу Роттердамского кинофестиваля. Зрители смогут насладиться фильмами в онлайн-формате до 13 мая.

Роттердамский кинофестиваль в честь своего 50-летнего юбилея выбрал 50 кинолент. Все они будут доступны жителям Бельгии, Нидерландов и Люксембурга на языке оригинала с субтитрами. В число таких фильмов вошли «Застава Ильича» режиссера Марлена Хуциева 1965 года и «Асса» режиссера Сергея Соловьева 1987 года.

В спецпрограмму также вошли кинокартины «Мертвец» режиссера Джима Джармуша, «Последний фильм» Денниса Хоппера. Зрители смогут познакомиться с работами киноделов из Индии, Китая, Ирана и других стран.

В Симферополе в марте прошел единственный в России фестиваль этнографических фильмов «Крымский кадр». Свои работы в рамках мероприятия представили актеры, режиссеры и сценаристы из разных уголков страны.