Ford улучшит свои моторы технологией советской «Волги»

Вашингтон, 4 апреля. Компания Ford хочет использовать старую советскую технологии в своих моторах. Она необходима для строительства V-образных 6-цилиндровых движков семейства EcoBoost.

Речь идет о заимствованном типе зажигания, который разработали в СССР в 1980-е годы. Специалисты компании Ford запустили проект по изучению форкамерно-факельного зажигания, изобретенного советскими автоконструкторами.

Технология, которую американские инженеры намерены адаптировать по свои силовые установки, позволит уменьшить расход топлива и вес мотора. Стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов, его реализуют на протяжении трех лет.

Ранее официальный представитель Ford в России отозвал 2897 автомобилей Mondeo, Galaxy и S-MAX. Причиной этому послужили дефекты, вызванные коррозией.