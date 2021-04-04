Финансист Тарасова рассказала о самом надежном способе хранения денег

Москва, 4 апреля. «Финансовая подушка безопасности» должна быть у каждого человека. Эти средства лучше хранить в рублях, рассказала глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

Размер «финансовой подушки» должен составлять от трех до шести ежемесячных расходов. Тарасова поясняет, что, если человек получает в месяц 70 тыс. рублей, а тратит 30 тыс. рублей, то в запасе у него должно быть 105 тыс. рублей.

«Подушка безопасности создаётся на тот случай, если человек по каким-либо причинам лишается источника заработка. эти сбережения также нужны для непредвиденных случаев», — заявила Тарасова в интервью агентству «Прайм».

По мнению финансиста, лучшим способом сбережения денег является открытие накопительного счета в банке. После формирования «финансовой подушки безопасности» можно начать копить средства на три или пять лет. Их лучше хранить в меньшем количестве в акциях и в большом — в облигациях надежных компаний. Самым сбалансированным способом хранения сбережений Тарасова считает биржевые фонды с низкими издержками и коллективные инвестиции.

Представитель компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб недавно оценил перспективы курса рубля в текущем году. По его мнению, русская валюта будет сохранять стабильность в апреле.