Авиалайнер All Nippon Airways совершил экстренную посадку в Красноярске

Красноярск, 4 апреля. Воздушное судно авиакомпании All Nippon Airways, которое летело по маршруту из Токио во Франкфурт, совершило аварийную посадку в аэропорту Красноярска, пишет ТАСС.

Причина экстренной посадки и количество находившихся на борту пассажиров не уточняется. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, самолет был модели Boeing-787.

«Факт посадки был, посадка считалась аварийной», — заявил источник.

Похожее происшествие случилось с российским пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Екатеринбург — Уфа. Виной экстренной посадки стал сработавший датчик засорения топливных фильтров.