Сильный порыв ветра уничтожил копию корабля «Мандалорца» в Якутии

Якутск, 4 апреля. Макет корабля «Мандалорца» был установлен в марте в городском парке «Урдэл» в Якутске. Недавно арт-объект был уничтожен сильным порывом ветра.

В парке поднялся сильный вихрь, который закрутил автомобиль, находящийся рядом с кораблем. Затем ветер снес арт-объект на несколько метров. Об этом сообщил автор проекта Айаал Федоров.

На строительство копии звездолета ушло 750 тыс. рублей. Команда планировала извлечь прибыль из своего творчества через создание видео на YouTube. По словам Федорова, они еще не решили будут ли восстанавливать старый макет или делать новый и более стойкий.

Проект «Мандалорец» является составной частью киновселенной «Звездных войн». Ранее стало известно, что режиссер Джордж Лукас спас карьеру будущей звезды франшизы Харрисону Форду, которому приходилось работать слесарем на студии.