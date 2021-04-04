Семь человек провалились на снегоходе под лед озера Тунайча

Сахалин, 4 апреля. Пять взрослых и двое детей оказались подо льдом в результате провала снегохода с санями на озере Тунайча в Корсаковском районе. Один человек без сознания.

Спасатели ПСО имени Полякова на судне «Хивус» достали из холодной воды детей восьми и 11 лет, троих мужчин и двух женщин. Все пострадавшие были доставлены в сахалинскую областную больницу, сообщила «Комсомольская правда».

В настоящее время все участники инцидента находятся в санатории «Лесное озеро». Один мужчина потерял сознание. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Недавно офицер спас двух тонущих детей на питьевом озере в микрорайоне Космодемьянского. Мужчина кинулся в холодную воду и достал двух провалившихся под лед детей.