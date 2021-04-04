Нападающий «Рейнджерс» Панарин оформил дубль в матче НХЛ с «Баффало»

Баффало, 4 апреля. «Баффало» обыграл «Рейнджерс» в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2, несмотря на усилия российского хоккеиста Артемия Панарина.

Основное время победителя не выявило. Матч перешел в дополнительное время, а его исход решила серия буллитов.

В составе «Баффало» забитыми шайбами отметились Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон. Победный буллит реализовал Тэйг Томпсон. За «Рейнджерс» дважды отличился Артемий Панарин. Тем не менее в серии буллитов своим шансом российский хоккеист не воспользовался.

Недавно «Вашингтон» в матче НХЛ переиграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3. В этой игре сразу три российских хоккеиста отличились результативными действиями и обеспечили столичной команде победу.