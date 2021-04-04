Звезда сериала «Доктор кто» Амия Лоундес скончалась на 30-м году жизни

Лос-Анджелес, 4 апреля. Актриса британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Амия Лоундес умерла в возрасте 29 лет от приступов эпилепсии.

Девушка потеряла создание на заднем дворе дома своих родителей, пишет Daily Mail. Несмотря на то, что Амия перенесла два припадка эпилепсии, один из которых случился за две недели до трагедии, медики не ставили ей диагноз. По словам родных, они не понимали, что Лаундес серьезно больна.

Первый припадок случился в 2018 году. Однако врачи предположили, что это связано с проблемами сердца. Из-за этого Амия перестала принимать противоэпилептические препараты. По словам профессора Дэвида Чедвика, маловероятно, что отсутствие лечения привело к смерти девушки.

Недавно умерла звезда российских криминальных сериалов Нина Жернакова. Она играла в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Опера: Хроники убойного отдела».