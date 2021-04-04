Little Big и Дима Билан получили награды Bravo в области популярной музыки

Москва, 4 апреля. Коллектив Little Big признан группой года, а Дима Билан завоевал статуэтку певца года по версии жюри III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo.

Церемония вручения наград прошла в Москве в Центральном доме литераторов. Мероприятие состоялось при поддержке радио Monte Carlo и «Русской медиагруппы».

Наградами также отмечены Zivert. Исполнительница получила символ Bravo — золотой скрипичный ключ как певица года, передает ТАСС. Работа Дани Милохина и Николая Баскова признана «Дуэтом года», а релиз «7» от Artik & Asti назвали «Альбомом годом». Премии получили также Артур Пирожков, Dabro, Ирина Дубцова, Jony и немецкий маэстро Ханс Циммер, который удостоился наград сразу в двух номинациях.

Популярный клип от Little Big на трек Sex Machine недавно смог преодолеть отметку в 10 миллионов просмотров на YouTube. Разработкой клипа занимались сам фронтмен группы Ильич и Дэнни Цукерман.