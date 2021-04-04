Сотникова назвала причину неудачных выступлений Трусовой

Москва, 4 апреля. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова посоветовала обратиться к психологу фигуристке Александре Трусовой. Она считает, что эмоции привели ее к провалу на чемпионате мира.

Психолог должен помочь Трусовой справиться с внешним давлением и разрешить эмоциональные проблемы, отметила Сотникова. В противном случае фигуристка может столкнуться с новым стрессом, так как в следующем сезоне конкуренция станет еще больше. Это связано с переходом юниорок Камилы Валиевой, Майи Хромых и Дарьи Усачевой во взрослую группу.»

«Советую поработать с психологом. Будет обидно, если Трусова с ее уникальным контентом останется в Пекине без награды. Впрочем, туда еще надо попасть», — цитирует ее «Спорт-Экспресс».

Трусова потерпела неудачу во время проката короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Фигуристка сорвала каскад и заняла 12-ю строчку с результатом 64,82 балла, передает RT. Затем россиянка заявила сложную произвольную программу с пятью четверными прыжками, три из которых в итоге приземлила. По результатам соревнований Трусовой удалось занять только третье место.