МВД работает над законом о легализации мигрантов в России

Москва, 4 апреля. Иностранцам и лицам без гражданства можно будет легализовать свое пребывание в России. Соответствующий закон готовит Министерство внутренних дел РФ.

Закон определит порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», — говорится в сообщении.

Административные меры в отношении эти людей применяться не будут. Те, что были приняты ранее, аннулируются. По данным ведомства, лица без гражданства получат временные удостоверения.

Ранее пресс-служба МВД России сообщала, что более 3,3 млн иностранцев смогли легализовать свое пребывание в России с апреля 2020 года. В связи с введенными ограничениями во время пандемии COVID-19, президент РФ Владимир Путин издал указ, который обеспечил мигрантам ряд послаблений.