Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков показал свою 20-летнюю дочь из США

Москва, 4 апреля. Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков показал редкое фото своей дочери Саши, которая проживает в США с его бывшей женой. Музыкант трогательно поздравил девушку с 20-летием.

Жуков часто публикует фото со своими детьми от нынешней супруги Регины Бурд. Пара воспитывает двух сыновей и дочку: Мирона, Энджела и Нику. При этом многие поклонники даже не подозревали о том, что у 44-летнего Жукова за океаном есть взрослая дочь.

Брак Жукова с Еленой Добындо, матерью Саши, продлился с 2000-го до 2005 год. После расставания женщина переехала в США с маленькой дочкой. Несмотря на это музыкант не забывает о Саше и поддерживает с ней теплые отношения. Недавно он поздравил ее с днем рождения в своем Instagram.

«Пытаюсь проснуться, но я не сплю… 20 лет! Пытаюсь понять, как? Неужели? Почему? Зачем так быстро летит время? Но ответа на эти вопросы нет и не будет. Есть только одно, неподвластное времени обстоятельство — моя безусловная любовь к тебе все эти 20 лет!» — написал Жуков.

Он отметил, что никакие расстояния не помешают ему любить свою дочь. Солист «Руки вверх!» не может дождаться встречи с ней.

В прошлом месяце Сергей Жуков начал разыскивать человека, который очень похож на него в молодости. Двойник артиста получит возможность сняться в кино.