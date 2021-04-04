Байден «отчитал» Зеленского за отсутствие реформ на Украине

Киев, 4 апреля. В ходе телефонной беседы президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от американского коллеги Джо Байдена из-за отсутствия реформ в жизни государства.

Такое мнение высказал политолог Михаил Погребинский. Он в эфире телеканала «Первый независимый» прокомментировал разговор лидеров. По его словам, в стране продолжает ухудшаться ситуация, а правительство и дальше игнорирует необходимость кардинальных изменений в политике. Властям это неинтересно, считает украинский эксперт.

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — сказал он.

Ранее в ходе переговоров с Зеленским глава Белого дома пообещал поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины перед «российской угрозой». В ответ собеседник признал готовность Киева к изменениям и сотрудничеству с США, которое имеет для страны ключевое значение.

В разговоре политики также затронули тему коррупции, что вызвало смех у сенатора Алексея Пушкова. Он назвал предмет обсуждения неуместным для Байдена и Зеленского.